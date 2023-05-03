新北市美術館落腳鶯歌區，未來將搭配台灣設計展舉行一連串活動，預計湧入百萬人次，為了配合鶯歌未來活動，市府重新規畫鶯歌火車站文化路側出口，原先的迴轉道空間也被拆除，地方擔憂工程會導致交通混亂，立委蘇巧慧、新北市議員呂家愷都盼市府完善配套措施。

新北市府為因應10月登場的台灣設計展，重新規畫鶯歌車站出口廣場，近期施工打掉原先的迴車車道空間，雖然採半半施工，也調整行經的公車路線，但地方仍質疑工程會導致交通混亂。

立委蘇巧慧近日就質疑，文化路路幅小，僅有雙向單線道，保留迴車道是方便旅客接送使用，雖然市府有增加人行空間，但欠缺短、中、長期交通運量評估，也未納入地方意見，倉促施工可能造成臨停和接送車輛占據車道，使得交通混亂。

呂家愷也協同市府相關單位會勘，他表示，火車站前原是相關運輸業者停靠的站點，因應行人通行、公車停靠、計程車排班等問題，市府一定要妥善規畫，他尊重市府整體規畫，但也希望相關單位考量當地生活機能，施工衍生的問題要有完整配套，降低相關業者生計影響。

呂家愷指出，鶯歌火車站旁的機車停車場屬台鐵用地，民眾擔心未來美術館及設計展開展後，機車格不足會對轉乘台鐵的民眾造成不便，希望市府能與台鐵和中央協調，評估機車停車場立體化方案，讓鶯歌火車站交通更友善。

另外，呂家愷說，因應新北市美術館戶外園區、台灣設計展開幕，預計會有百萬人次遊客湧入，鶯歌火車站作為鶯歌的門面，希望相關單位有整體規畫，讓遊客留下好的藝術體驗，至於公共空間改善，仰賴中央和地方合作，共同商議迴轉道、立體停車場等設施，將地方聲音納入考量，才能創造以民為本的交通廊道。