資通電腦金融服務部產品開發組協理施銘韋表示，金融創新科技時代來臨，跨國界、跨領域發展成為必然趨勢。如何開發多樣化的金融商品服務以提升獲利能力是金融機構刻不容緩的課題，唯有導入一套穩健、功能完整的系統，方能帶來關鍵競爭力。