開季被預測可以獲得99勝的洋基，不幸以5成勝率邊緣在美東墊底，他們季外砸錢買來的強力左投羅棟（Carlos Rodon）遲遲未能上陣，並且沒有回歸日程。羅棟獲得6年1.62億美元合約，上季在巨人14勝8負，自責分率2.88，連續兩季獲得賽揚獎選票。

豈料洋基的傷兵魔咒再度發威，前兩季出賽]55場、登板超過300局的羅棟又變得不能投了。今年才30歲的羅棟，過去是有嚴重傷病史的，他的背部、肩膀、手肘都受過傷，最近是左前臂拉傷與背部不適。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，羅棟目前身體沒有感到疼痛，但是背部問題忽然發作讓他無法拿出全力。布恩說：「我們有信心讓他回到最佳狀態，現在他很挫折，他很想上場。」

另一位先發投手孟塔斯（Frankie Montas）從運動家來到洋基之後也傷病爆發，今年開刀之後還在休養中。他上季在洋基出賽8場，自責分率6.35。

一些洋基球迷歸咎於總管凱許曼（Brian Cashman）識人不明，甚至看到別隊的球員受傷，還會有球迷揶揄說：「凱許曼準備奉上1億美元收這個人。」

大聯盟廣播主持人利塔卡（Sal Licata）也把矛頭對準凱許曼，他批評凱許曼沉溺於砸錢買那些有傷病史的球星，才會年復一年上演相同的戲碼，他建議洋基撤換總管打掉重建。事實上凱許曼自己都對《紐約郵報》坦承：「沒有買到健康的投手是我的責任。」