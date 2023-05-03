國民黨台北市議員游淑慧與李彥秀原本互拚港湖立委初選，經新北市長侯友宜出面協調後，游淑慧今(3日)宣布退選，成全李彥秀完成藍營整合。游淑慧在《國民大會》節目分享，侯友宜說國民黨這次需要的戰將跟戰場很多，沒必要內耗在同個地方，讓她想了一夜後決定成全放下。其實沒有委屈，她才想唱《金包銀》送高嘉瑜，因為高才是民進黨純正血統，卻要喊民調輸了就讓給吳欣岱，高的性命不值錢，吳是鑲金又包銀。

「我今天也說，其實沒有什麼委屈，都是自己做的決定！」游淑慧表示，自己決定要參加初選，也自己決定要成全，都長大了，就不要含著眼淚說，誰對不起自己、誰壓榨，就是歡喜甘願。最重要的，還是希望內湖南港可以換一個優質的立委。

游淑慧提到，初選，本來就叫作黨內的內部挑選，選來選去都是自家人，都是掛國民黨籍的。所以不管是李彥秀或她自己，沒有委屈可言。「所以高嘉瑜今天叫我唱《太委屈》，我覺得妳才應該唱《金包銀》咧！」為什麼？明明高嘉瑜才是正室，才是民進黨的純正血統，卻要被民進黨的人逼著去說：欣岱，雖然我們不是一家人，但是我願意跟妳民調，民調輸了我就讓給妳！「這個感覺真的不知道是誰比較委屈齁？」

游淑慧直言，「為什麼高嘉瑜就是『性命不值錢』？為什麼吳欣岱就是『鑲金又包銀』？」主持人王淺秋問到，但這次不是台北市長蔣萬安喬，是跨縣市，新北市長來喬，因為他是未來的總統候選人？游淑慧說，因為上次蔣萬安關心松信的時候，就被她念說「你不要管！因為你是新科市長嘛！」蔣萬安現在最重要的是熟悉市政。「侯市長，我們也沒有找他。」他是看到最近這些新聞，覺得火花好像有點愈來愈強了。

「他就說，國民黨這次需要的戰將跟戰場是很多的，沒有必要內耗在同一個地方！」游淑慧指出，昨天聚會其實是很輕鬆的，她跟李彥秀過去幾個月都在準備初選，確實沒有面對面坐下來談話過，或是做比較輕鬆的對話。而初選的過程中一定有很多誤解，昨天侯友宜就說「大家吃飯嘛，妳們兩個抬槓一下！」所以也沒有什麼誰喬誰這種問題，坦白說，今天不管她跟李彥秀誰出線，打贏高嘉瑜的機率也只有50％，只有一半！

游淑慧強調，既然如此，為什麼不把兩股力量扭在一起？就這麼簡單。如果有這樣的共識，就先完成整合，比民進黨更快整合，然後整個選戰的步伐就更快地進行。後來想了一個晚上，本來想把她這人生第一次的黨內初選走完，後來轉念一想，成全放下，也是歡喜甘願接受整個過程。