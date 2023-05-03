前總統陳水扁2日現身凱道，為兒子民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞面臨解職向蔡英文總統請命，而總統府派出公共事務主任高遵出面接下陳水扁的請願書；而去年美東時間3月29日蔡英文出席紐約僑宴時，自嘲選舉過太久，台語差不多忘了。而前立委郭正亮3日就氣炸猛轟，「蔡英文第一任還比較感受不到，但第二任真的給人家有擺爛的感覺，就讓人家覺得，蔡英文整天關心的只有台美關係，但她出訪的時候說『我台語忘記了』，有夠離譜」，引發討論。

郭正亮3日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我覺得蔡英文的擺爛從第二任開始就這樣了，因為她已經不用選了，這是不負責任，選了半天大家支持妳，應該要每天認真做到底，開記者會本來就是該做的事」，郭正亮更質疑，「民主國家有哪個不開記者會？因為我們的制度沒辦法監督她，如果不開記者會，大家都見不到她，所有的政策都叫行政院長去單，妳這樣的話，何苦來哉選這總統？」

郭正亮更坦言，「就讓人家覺得，蔡英文整天關心的只有台美關係，她第二任最用力的事情，通通只有台美關係，這種事情不是說不該做，但不構成妳不開記者會，或者對內政問題好像跟基層脫離的藉口」，郭正亮也提到，「美國的總統比我們還累，人家一樣外交、內政一起來，還不是照樣幹，不然妳選幹什麼？」

最後郭正亮也說，「我覺得蔡英文第一任還比較感受不到，但第二任真的給人家有擺爛的感覺，最離譜的是，她出訪的時候說『我台語忘記了』，有夠離譜了吧，怎麼可能會忘記？那就反映出她心裡的狀態」。