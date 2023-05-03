國際淨零減碳趨勢，不論來自供應鏈廠商要求或基於法遵規範，台灣企業面臨迫切轉型需求。SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，台灣扣件在國際供應鏈上具有重要地位，因應CBAM列管產品擴大至下游產品，將衝擊台灣出口至歐盟的螺絲扣件業者，碳關稅預計在2023年10月試行、2026年開徵，扣件產業朝向低碳智慧轉型刻不容緩，為協助業者完備 CBAM要求進口產品申報碳含量，推出訂閱制碳管理平台扣件雲3.0，協助業者完成碳盤查作業。

扣件雲3.0為雲端訂閱服務，提供減碳相關工具、應用程式，內含重要關鍵流程，如自動串連智慧製造碳聯網（Carbon IoT）、溫盤檢核資料上傳、碳排資料計算與彙整、生成碳邊境稅申報、以及完成ESG進階減碳分析報表。扣件雲3.0除了涵蓋資料檢驗、PEF方法學、文件申報等基本服務，平台後續也將結合SAP Store資源，可彙整超過2200多項SA認證解決方案的資源。

展望未來，碳足跡追蹤管理與淨零能力，將成為評估企業ESG競爭力關鍵指標之一，SAP將成為業者的合作夥伴，藉助各項雲端數位方案為企業洞悉獲利策略，找尋低碳時代第二成長曲線，成功達成綠色轉型目標。