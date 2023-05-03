統一獅古林睿煬3日迎來本季初登板，3局上三振掉味全龍吉力吉撈・鞏冠，生涯200K達成，而他只用37場比賽達成生涯里程碑，成為本土投手史上第2快。

古林睿煬因為手部不適沒能趕上開季，直到今天才迎來本季一軍初登板，賽前生涯三振數來到196，此役2局上三振劉基鴻、陳品捷及瑪仕格斯・俄霸律尼，3局再K掉吉力吉撈，完成生涯200K。

古林睿煬成為史上第2快達成200K里程碑的本土球員，僅次於2004年林英傑的33場，而史上最快場次達成200K的則是中信兄弟王牌投手德保拉的29場。

而打線也給予古林睿煬火力支援，首局就靠著蘇智傑清壘三壘安打打回3分，獅隊單局攻下4分，5局共投82球，被敲5支安打、1保送，失2分，退場時取得勝投候選人資格，結果牛棚「放火」，7局上第3任投手劉予承挨劉基鴻3分炮，單局失掉5分，也讓古林睿煬本季首勝飛走。