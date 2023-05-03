韓國女星朴恩斌因主演《非常律師禹英禑》，在演藝界盛事「百想藝術大賞」中獲得最高榮耀「大賞」，她也是大賞最年輕得主，當時她一路哭著上台，哽咽致詞令觀眾印象深刻；豈料，知名男詩人金甲洙在節目上卻批評她不夠專業，還點名要向宋慧喬和湯唯看齊，稱兩人儀態和致詞內容都是教科書級別。

5歲就以童星身分出道的朴恩斌，戲齡至今長達26年，她這次在《非常律師禹英禑》飾演具有自閉症類群障礙（ASD）的女主角，不僅要背誦大量法律條文，還要改變走路姿勢等，讓觀眾能更理解弱勢族群的生活型態；而朴恩斌成功演繹該角色，也讓她奪下「百想藝術大賞」電視部門大賞，震驚全場。

朴恩斌講感言時多次落淚，沒想到卻遭知名男詩人金甲洙批評，認為她不該哭哭啼啼的。（圖／摘自TIKTOK）

朴恩斌一路哭著上台領獎，致詞時更多次停下來拭淚，再一一說出要感謝的人。不過，事後一名知名男詩人金甲洙在節目中提到，朴恩斌作為演員很優秀，但發表獲獎感言時卻不夠理想，他覺得許多藝人缺乏演講功底，基本的感言都是在謝謝誰誰誰，反而應該說一些自己的想法、拍戲遇到的困難或對未來的想法等，他也點出2女神宋慧喬和湯唯，大讚她們就是教科書級別的範例。

節目播出後，金甲洙遭到網友一片謾罵，「詩人自己沒上台領獎就這樣批評別人感言講得不好，住海邊嗎？」、「為罵而罵吧，其他人講感言也這樣謝謝啊」；但不少人也贊同他點名的2女神，「宋慧喬感言真的講得很好，一句話就讓全場笑了」、「湯唯上台領獎講得話都超簡短，還會把說話機會讓給別人」。