正隆（1904）聚焦低碳綠能、永續智慧造紙，建立廢紙容器循環再生商模、全台最大回收紙再生規模，今（3）日獲頒2023《遠見》ESG企業永續獎，拿下綜合績效、低碳營運、人才發展等楷模三大獎，為造紙業大贏家。

正隆為唯一擁有產品碳足跡認證家紙品牌的紙業，善盡多方利害關係人溝通，傳承減碳經驗及技術。對內養成全方位綠領人才，對外鏈結產業及社會，首創紙業碳中和聯盟、輔導供應商，致力實踐淨零生態系。

正隆總座張清標表示，造紙業是循環經濟的典範產業，符合社會環境需要，也是大環境減碳、碳中和目標的貢獻者。起心動念於追求產業和社會之間良善循環，正隆持續精進低碳產品、創新應用、責任生產、員工發展、社會共融等ESG面向，為永續美好努力。

自5年前啟動智紙4.0，正隆累計耗資逾百億元走向智慧創新，以Subtraction資源減用、Material轉廢為能、AI產銷智能、Recycling回收再生、Technologies先進製程5大低碳策略，極大化本土紙業「以再生循環為利基」的碳中和能力。

去年正隆整合紙業產品、能源、水3大資源循環，深化植物纖維、生物材料、生質燃料等農林資源再生應用，開創全台最大再生循環商模3R PLUS，推升回收紙再生率達92.5％、廢棄物資源化95.6％、水資源循環96.3％、替代燃料率10.3％；並細化再生資源應用，提高製造附加價值，創造多元化的低碳商品。

為深化減碳影響力，正隆持續布局海內外循環據點，去年簽訂126億元ESG低碳聯貸案，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線、越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠，及北越北江紙器廠也將於今年上半年陸續投產，同時於佔地約80公頃的平陽造紙廠規劃五期，目標成為越南首家百萬噸級一貫化國際紙廠。

正隆以4大科學減碳路徑「改善能源效率、提升再生能源、擴大循環低碳燃料、創新應用負碳技術」，務實邁向2050年碳中和目標。尤其重視能源管理，以超過436件節能專案，減少9,201萬度用電及68,994公噸二氧化碳，善用造紙產業和各廠區地理特性，於竹北廠設置當時亞洲最大風力發電機組，引進全台最大高效能生質熱電系統，擴大低碳循環綠能燃料應用；並陸續於后里、南部燕巢建置太陽光電。

考量沼氣綠電更穩定，且循環再生附加價值更高，正隆去年於大園廠發展廢水沼氣發電，成為年發電量達1,900萬度、減碳15,500噸的綠電供應者。

正隆自2010年取得台灣第一張家紙產品碳標籤，也是紙業碳足跡透明度第一品牌，年銷售1.07億包綠色家紙商品；為壯大永續實力，對內串聯共20家上下游產業鏈夥伴，成立造紙業首例「產業碳中和聯盟」，對外建立減碳商模展現ESG實力，平陽造紙廠領先同業取得越南造紙業首張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書。

同時，正隆看見人才外移及傳產就業缺口，對內重視企業傳承及留才，建立低碳商模及關鍵人才庫，引領傳產走向高值化。