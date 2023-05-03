台灣機車市場4月領牌數5.22萬輛，年減10.13％、月減29.27％，總體市場雙減出現回溫訊號，累計前四月機車領牌數達17.72萬輛，仍較去年同期成長9.78％。業者認為，4月雙減確實可能是回溫訊號，不過由於單月工作天數較少，5月應仍可與去年持平，後續仍須繼續觀察，全年機車市場應可維持在70萬輛。

三陽4月銷量持續逆勢成長，單月領牌2萬輛，較去年同期成長13.45％，除連續第12個月坐穩機車銷售冠軍，亦是少數仍維持正成長的品牌。

不過，對於總體市場看法，三陽分析，在第一季銷售表現超出原先預期後，4月可以看為是買氣暫歇，尤其4月又有清明假期使得工作天數較少，因此致使單月領牌無論較去年同期或上月都有所衰退。

展望5月，三陽認為，學測陸續放榜後，將帶出一波年輕族群購車需求，相信各車廠也會陸續推出相對應的車款搶市，支撐整體銷售；但另一方面，5月又進入報稅季節，恐也將影響家庭支出，初估單月領牌應可與去年持平。

三陽進一步表示，隨著外在環境多變，都會進一步影響新車市場銷售表現，儘管第一季市場銷量優於預期，但在經濟情勢仍然相對低迷的情況下，全年看法仍傾向保守，雖較年初預期好，但推估全年仍將只有70萬輛至73萬輛。