女星艾瑪華森(Emma Watson)以《哈利波特》系列電影中的「妙麗」一角而火遍全球，然而星路一片看好的她，卻於2019年出演電影《小婦人》後淡出演藝圈。而今，她接受訪問時也透露當時做出「息影」決定的原因。

據《金融時報》報導，艾瑪華森透露：「老實說，我不是很開心，感覺有點像是被困住了。」表示自己要在各大場合中「銷售」並沒有足夠控制權的商品是相當困難的一件事，「在一部電影面前，所有的記者都會詢問『這部電影是如何契合你的觀點』。」但對她而言，沒有實際參與那些過程，卻要回答那些發言者的問題相當困難。

此外，艾瑪華森也指出：「因為沒有發言權，我開始以一種令人感到沮喪的方式被追究責任」，而後，艾瑪華森開始意識到：「我只想為那種『我能控制的決定中出現的批評聲』站台。」認為這可以告訴自己：「是的，我搞砸了，但這是我的決定，我應該做的更好。」不過即便已有許久未演戲，但被問及回歸拍戲的可能性時，她仍親口證實有計畫復出拍戲：「沒錯，絕對地，我很樂意坐下來等待下一件正確的事情到來，我愛我所做的事。」

事實上，艾瑪華森雖然淡出演藝圈，但仍用心經營社群，時常和粉絲們分享生活大小事，日前才在IG上連發6張絕美黑白照，化身為俏麗的復古女王，展現凹凸有致的傲人身材，和粉絲們一同迎接她的33歲生日。