統一超商首季合併營收為754.74億元，較去年同期成長11.54％，持續創同期新高水位。主要受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收。第一季透過穩健展店、深耕OPEN POINT會員生態圈、開發創新數位服務與話題夯品，帶動鮮食、咖啡、預購與i預購、飲品等核心類別業績穩健成長。展望第二季，集團整體營運穩健、後勢可期。

其中，台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，藉由會員、點數、支付3大策略持續推動創新服務，帶動會員第一季總交易金額較去年同期成長2成、第一季總發行點數價值較去年同期更成長近5成，為全台最活絡的點數生態圈;更持續透過創新服務，包含會員服務嵌入Google Pay、點數折抵代收，可繳納所得稅、健保費等18項代收項目；行動隨時取訂閱制結合全民共享服務帶動使用人數倍數成長，OPEN NOW外送與自取雙服務經營兩年已養成會員使用習慣、業績倍數成長。

此外，台灣7-ELEVEN鮮食朝品牌化經營發展，透過「星級饗宴」、「天素地蔬」、「星級饗宴-滷味」、「哈燒專櫃」等品牌持續開發差異化新品，帶動相關類別成長近2成。而咖啡經營則對應不同消費族群需求，以「多元品牌策略」深耕咖啡市場，藉由積極展店、設備升級、豆種精選、開發新品等多元面向發展，搶攻高質感的精品黑金市場；並開發嗜好型飲料，首推凌晨也喝得到的全民飲品「珍珠奶茶」，串聯OPEN POINT APP行動隨時取、訂閱制與全民共享等數位便民服務，線上線下策略帶動CITY系列整體業績成長超過1成。