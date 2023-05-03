（第一銀行舉辦專題講座，攜手客戶邁向2050淨零排放目標，第一銀行總經理李嘉祥(中)與主講人、FCS福爾摩沙氣候智慧服務公司執行長曹榮軒(左)合影。圖／第一銀行提供） 第一銀行以「永續金融，第一品牌」為永續發展的核心思維，深耕ESG（環境、社會、公司治理）領域多年，為響應「2050年淨零排放」議題，於5月3日邀請國內企業參與「第一銀行攜手客戶邁向2050淨零排放之目標」專題講座，分享國際ESG趨勢及攜手企業採取具體行動，落實低碳轉型，並藉由本次講座與企業倡議2050淨零排放，邁向永續生態圈，吸引逾180位來賓參與。由於溫室氣體加速排放導致地球暖化，氣候變遷造成的極端氣候愈來愈強，為扭轉趨勢，國際社會以2050年淨零排放為目標，2023年政府「氣候變遷因應法」將國家溫室氣體長期減量目標訂定為2050年淨零排放、強化氣候治理，並明定碳費徵收、繳納及核算等相關作業。為強化產業競爭力，於國際供應鏈佔有一席之地，企業淨零轉型迫在眉睫，一銀特別舉辦專題講座，邀請FCS福爾摩沙氣候智慧服務公司執行長曹榮軒擔任主講人，攜手客戶邁向2050年淨零排放目標。一銀除自身積極以永續金融為經營策略外，也提供各項綠色融資優惠貸款，如「永續績效連結授信專案」以利率條件連結ESG永續指標，追蹤企業各項永續績效指標達成情形並適時提供利率優惠；「六大核心戰略產業優惠貸款」提供包含綠電及再生能源業者融資優惠；「再生能源永續貸款」提供再生能源發電設備業者及再生能源申裝設備業主設置發電設備優惠融資；「綠色企業優惠貸款」則支持企業為減少生產製程造成的環境汙染或資源浪費等綠色資金用途，以具體行動支持企業減碳轉型。藉由金融業於財務供應鏈上的影響力，與客戶共同落實環境永續。一銀積極推展ESG，於2020年簽署加入赤道原則協會，成為國內公股銀行首家赤道原則會員銀行；母公司第一金控2022年加入碳核算金融聯盟（PCAF），並簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi），建立溫室氣體排放量的盤查機制，逐步將氣候風險管理融入業務流程。第一金2022年也獲金管會遴選加入「永續金融先行者聯盟」，成為該聯盟唯一公股金融機構成員。第一金期許成為淨零排放推手，採取具體減碳行動，透過與投融資對象議合，協助企業永續轉型。展望未來，一銀將持續關注國內外永續治理發展趨勢，發揮金融影響力，引導企業重視永續發展並善盡企業社會責任，戮力邁向2050年淨零排放的目標。