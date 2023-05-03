慶祝台江建庄200周年，地方盛大舉辦一整年度的慶祝活動，首場開幕大戲「台江向望」本周六、日登場，並依古禮邀請27庄神明看戲。（曹婷婷攝）

台南市安南區今年迎接地方大事「台江建庄200年」，公私協力精心籌辦一整年的慶祝活動，開幕大戲「台江向望」本周六、日將於台南市綜合農產品批發市場演出，現場也將搭設神明行館，並依古禮邀請27庄神明看戲，市長黃偉哲邀請民眾共同參與，了解台灣先民建庄結社的歷史足跡。

配合台江建庄200年盛事，西班牙馬德里海事博物館也出借〈西班牙人繪製艾爾摩沙島荷蘭港口圖〉版權給市府，市長黃偉哲也特別致贈感謝狀。他說，此地圖繪製200年前台江地圖，對台南是寶貴的歷史紀錄，他代表市民致謝。

黃偉哲表示，安南區是台南第二大行政區，在歷史上，台江有無可替代的地位，回首過去，要感激先人辛苦拓墾，因此今年規畫一系列建庄200年慶典，感謝中央及各界對台江建庄200年的重視與協助，回顧歷史，同時也展望未來。

南市府文化局長謝仕淵表示，台江長久以來由下而上發起公民行動，累積豐厚文化能量，台江建庄200年規畫3大主軸活動，透過開幕大戲打頭陣，接續7月還有「開江紀」藝術裝置展、「棲身的港灣」十六寮民眾共創計畫，邀請大家一起到台江，見證台江重要歷史時刻。

《台江向望》以海、土、香、興為主題，訴說在地溪海交替、保境佑民等故事，全劇營造「浩瀚台江」氣勢磅礡的震撼，詮釋台江200年來的人文特色與歷史文化的轉變。

台南社大台江分校執行長吳茂成指出，安南區古稱台江，1823年曾文溪從今日安定區菅寮一帶改道，泥沙流入台江內海，生成「台江十六寮」，多年來台江發起倡議催生台江文化中心、推動台江歷史文化園區等，回顧台江歷史與展望未來，期待不同世代共同努力，營造下一代永續生活環境。

文化局指出，台江建庄200年系列活動將延續至年底，也為台南400揭開序幕，除3大主軸活動，還有台江社大流域學習特展、文化路徑學習之旅等教育推廣，預計將吸引90萬人參與。

位於安南區的國立台灣歷史博物館也特別推出優惠在地方案，只要是安南區居民於5月6日、7日演出期間持有效身分證明文件，可享免票入館及個人語音導覽機2台200元的優惠；5月9日至10月28日期間安南居民也享有優待票入館優惠。