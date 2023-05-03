強尼（右）投身AV拍攝產業，特地邀請日本女優橘瑪麗分享技術。（大象傳媒提供）

台灣AV帝王強尼本來是饒舌歌手，成立大象傳媒跨界拍AV，並積極佈局尋找女優生力軍。日前強尼邀請日本AV女優橘瑪莉蒞臨性愛專車大象號，直擊台灣拍攝片場，橘瑪莉也與現場正在拍攝愛情動作片的「暗黑楊丞琳」孟若羽相見歡。橘瑪莉分享致命女人香密技，以及如何營造情慾氛圍讓粉絲成為鐵粉，讓每個作品獲得高流量與好評。

強尼提到，台灣AV女優行業目前是萌芽階段，社會風氣的改變接受度提高。這次邀請日本來的嬌客現場技術指導，讓台灣女優們收穫良多，「未來我將朝向台灣女優明星化的方向前進，產出更多作品讓粉絲收藏，相信很快可以跟上日本AV產業的腳步」。

日本AV女優橘瑪莉說：「第一次以監製的身份觀看AV拍攝過程，台灣工作人員都很有禮貌也專業！我很認同大象傳媒的拍攝態度與理念，希望日後有機會也能夠拍攝大象傳媒的情慾系列。」橘瑪莉並現場示範癡女角色的動作和表情，讓男優拜倒石榴裙下。

「暗黑楊丞琳」孟若羽驚訝說：「我平常就會觀摩日本女優的作品，第一次在現場親身經歷非常震驚，自己的功力也一夜倍增。」