隨著防疫政策鬆綁，外食餐飲市場競爭更趨白熱化，和億生活集團代理引進的香港米其林一星港點專賣店「添好運」，第一季業績穩健成長20％。為持續擴大市占將於6月於大直美麗華、9月在新店裕隆城拓兩間門市，期望三年內總店數達25至30間。

除持續拓點展店，和億生活集團亦強化內控稽核，以及人才管理學院之專業餐飲人才育成。今年將陸續舉辦多場添好運港點王內部賽事，加強傳遞「添好運」從裡到外、從用料到工序都完整傳承港點真諦的正宗香港風味點心餐廳。

和億人才管理學院除針對餐飲內、外場人才進行培訓，中長期目標更期望能培育餐飲業高階管理人才。為加速展店動作，提升人才培養效率，和億人才管理學院精實縮短人員培訓期，讓有志發展的同仁透過有效的學習，最快六個月即能晉升成為店經理，還有優渥的開店獎金、業績達成獎金、店鋪評價獎金，以及一年四次的升薪考核獎金。

今年3月和億人才管理學院邀請香港「添好運」創辦人麥桂培來台進行內訓及產品優化，隨後將規畫舉辦添好運內部專業級港點賽事，透過培訓及競賽確保每道港點的優良製作品質，完整傳承香港添好運創辦人麥師傅的米其林港點之味，是和億人才管理學院對於廚藝類別的期中成果驗收，更是集團對於台灣港點美食文化的堅持。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，「添好運」賣的不只是一碟腸粉、一籠燒賣，更想傳遞「正宗香港味道」，強調「簡單的品項重複做」，日復一日、不斷重複方能達成最簡單卻不簡單的香港味。期望透過「添好運」真材實料、日積月累的真功夫，讓台灣饕客們了解真正的港點精隨，以及「和億人才管理學院」的努力與未來規劃，由『星級港點出發，培養專業港點乃至台灣餐飲的全方位人才』，讓更多的台灣人了解真正的港點風味。