防疫保單幾年下來造成國內產險公司前所未見的理賠金額，造成金融市場的震撼，也「震」掉不少產險公司高層，繼去年7月和泰產險總經理莊瑞德僅上任一年多就離職後，隨後兆豐產險總經理游建鋒也離開，居龍頭的富邦產險更通過董事長陳伯耀的退休申請，改由富邦財險總經理許金泉接任，3日更傳出因為防疫險保單增資近400億元的新安東京產險總經理林榮泰請辭，新安東京低調證實該項消息，對其他細節則表示不便回應。
防疫保單幾年下來造成國內產險公司前所未見的理賠金額，造成金融市場的震撼，也「震」掉不少產險公司高層，繼去年7月和泰產險總經理莊瑞德僅上任一年多就離職後，隨後兆豐產險總經理游建鋒也離開，居龍頭的富邦產險更通過董事長陳伯耀的退休申請，改由富邦財險總經理許金泉接任，3日更傳出因為防疫險保單增資近400億元的新安東京產險總經理林榮泰請辭，新安東京低調證實該項消息，對其他細節則表示不便回應。
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