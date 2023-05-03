南韓知名女星金憓秀從15歲拍廣告出道後，拍攝超過80部作品，更是韓國少見達成三大電影獎項(青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞)大滿貫的影后，演技實力有目共睹；而儘管出道37年，臉蛋肌膚依然飽滿有光澤，沒有讓時光留下痕跡，最近她在IG一口氣上傳10張自拍美照，一系列近距離視角讓人看得讚聲連連。

現年52歲金憓秀至今未婚，相當享受自在的單身生活，不時就會分享日常自拍，昨(2日)她放下一頭秀麗長髮，身穿休閒服飾入鏡，略施脂粉的模樣令人驚艷，其中一張照片，她一個人身處浴室，將頭髮盤起全部塞進浴帽，一雙大眼睛相當迷人，還疑似裸著上半身，魅惑感十足。

金憓秀常分享日常美照。(圖/金憓秀 IG)

金憓秀戴浴帽的模樣美翻。(圖/金憓秀 IG)

粉絲們紛紛發出讚嘆聲：「妳真的是我們的謬思女神」、「這名女人看起來都不會老」、「好漂亮，我好喜歡這些照片」、「我快要無法呼吸了」、「依然美麗的金憓秀」、「看起來就像個洋娃娃，我放大看了好多遍」、「如果有人說這樣20歲我會信。」

事實上，金憓秀1985年拍攝美祿廣告出道後，曾出演國寶級歌手趙容弼的第一支MV，清新自然的美貌跟性感厚唇，加上從容優雅的自信美，一亮相便迅速走紅，後續更接到《甘寶》、《年輕的櫸木》、《最後的冬天》等多部影視作品，並在1993年憑藉電影《初戀》奪下青龍獎，成為韓國史上最年輕的青龍獎影后。