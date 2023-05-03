因應畢業季的到來，新北市勞工局於5月起將舉辦多場校園就業博覽會，3日首場於泰山明志科大登場，共有40家廠商參與，提供1615個工作機會，其中817人次投遞履歷，廠商擬錄用326人次，初媒合率約40％。

本場就博會於明志科大體育館舉行，包含台塑企業、南亞科技公司、致茂電子公司、台灣松下集團及微星科技公司等40家知名企業，勞工局副局長陳淑貞、就業服務處長林澤洲、副處長陳正元皆到場關心。

明志科大校長劉祖華致詞時表示，校方重視學生的實務能力，推動大學部所有學生一整年校外有薪實習，提供產業具有實務經驗的畢業人才，此外學校也為推動SDGs永續發展精神，在SDG目標8「促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作」的引領下，進一步滿足企業人才需求。

勞工局副局長陳淑貞表示，推從明志科大培育學生實務能力受到產業的肯定，也鼓勵畢業生應加強自己的履歷內容，重視自己的態度，把握求職機會，尋找適合自己發展的舞台。

本次活動透過徵才廠商現場設攤，搭配相關求職體驗、履歷健診及AI虛擬面試等諮詢服務，協助畢業生及求職者打造個人特色履歷，也協助媒合企業廠商與求職者對接，最後共有817人次投遞履歷，廠商擬錄用326人次，初媒合率約40％。