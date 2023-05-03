大陸美妝博主「嘟嘟醬啊啊啊」近日發文自爆遭繼父猥褻、差點性侵的悲慘童年，且親生母親得知後，不但不以為意，還威脅她不准報警，長文一出引起熱議，而她之後再發文，表示已經和警方聯繫上，「該說的我今天全都會告訴員警，是不是說謊，他們自然會判斷」。

「嘟嘟醬啊啊啊」憶起那段痛苦過往，透露不只被繼父「按在床上舔胸、被他的性器官頂住私處」，還被捆在椅子上猥褻，而她每次拚命掙紮並找媽媽求助時，總得到繼父只是在開玩笑的回應，「為了她有男人，我必須接受繼父的猥褻」。

她控訴媽媽明知道繼父的所作所為，但卻逼她不准報警、告法院，甚至威脅「如果她和這個男人離婚，她就殺了我，她要我脫層皮」。嘟嘟醬也表示自己在打出這些字的時候，整個人都在發抖，「我每一次想到這些，就控制不住的發抖、掉眼淚」。

而現在雖然嘟嘟醬努力忘記過去，努力生活，並孝順媽媽，拚命工作遠離她們的生活，她也跟媽媽說好「只要再也看不見他（繼父），我就會再也不做任何事情，假裝母慈子孝」。

怎料媽媽卻不放過她，「她還是把那個男人帶來，她根本不在乎我，我的痛苦我的忍耐我的所有屈辱，都不過是個笑話。我說我們一起死吧，不要活了，她只覺得我在發瘋，她沒有愧疚，她還是為了個男的瘋狂傷害我。」崩潰直言「我親媽，讓繼父猥褻我，差點強姦我，她是我親媽」。

長文一出就引起網友熱議，嘟嘟醬今（3日）再發文，表示已和警方聯繫上，她正接受調查希望能討個公道，而她也知道把事情說出來後，「傷敵一千，自損八百」，但她沒回頭路，「法律也不支持任何形式的斷絕關係，發微博、發視頻，這可能是我唯一能反抗的管道，也是我最後救贖。不管後果，反正我已經這樣做了」。

「嘟嘟醬啊啊啊」是小有名氣的美妝博主，因身材豐腴，經常製作有關大尺碼女孩適合的穿搭、妝容影片，在微博擁有超過212萬的粉絲。