黃偉晉、賴晏駒向李多慧討教舞台秘訣。（八大提供）

韓國啦啦隊人氣女神李多慧來台首波電視通告獻給八大電視《娛樂百分百》，昨(2日)她與「Rakuten Girls」樂天女孩隊長籃籃、曉帆合體錄影，大秀精湛舞藝high翻攝影棚。她與主持人黃偉晉、賴晏駒打破語言隔閡，賴晏駒直誇李多慧做任何事情都會給足反應，黃偉晉也認同：「她每次的反應都會讓人覺得很融入。」想不到下一秒賴晏駒試著模仿李多慧，卻遭黃偉晉吐槽：「超想打你！」

李多慧透露：「在韓國上節目經驗不多，來台灣第一次上綜藝節目老實說很緊張，但好在有主持人的照顧，還有同是樂天女孩的籃籃、曉帆在旁邊提點我，讓我在錄影過程中覺得很好玩、也很有趣。」有豐富節目經驗的籃籃，則對於李多慧初次上節目的表現給予高度肯定，籃籃說：「她非常活潑、可愛，雖然有語言差異，但她自己的表現已經做到很好，也希望之後能有更多時間可以跟她相處。」

《娛樂百分百》主持人黃偉晉、賴晏駒把握與啦啦隊女神同台機會，兩人向李多慧討教舞台秘訣，學習性感舞蹈，並請教她如何放電？只見李多慧不藏私指導，卻讓黃偉晉崩潰直喊：「我沒辦法，做起來很像復健，對鏡頭放電我也覺得好尷尬。」賴晏駒則在一旁安慰說：「她這麼會放電根本就是內建。」

李多慧分享很愛台灣的拔絲地瓜，這次來台嚐試了麻辣火鍋讓她印象深刻，不過台灣的「熱食」文化則讓她不太習慣，她說：「韓國的飲食習慣比較喜歡吃冰的，甚至有一句話說『冬天冷死了也要吃冰的』，而我自己個人也是喜歡吃冰的東西，所以覺得來台灣都是喝熱的不太習慣。」

談到喜歡的異性類型，李多慧大方表示喜歡單純的男生，黃偉晉立刻回應身邊男性友人都超愛她，讓李多慧害羞表示：「很謝謝大家都很關心我。」