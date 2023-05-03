柯文哲晚間逛南投市三和夜市，不少支持者上前找柯P拍照。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

民眾黨主席柯文哲到南投縣展開產業巡禮，結束暨南國際大學演講、樹德半山夢工廠參訪，晚間在黨籍南投縣議員簡千翔等人陪同下逛南投市三和夜市，不少支持者上前找柯P拍照，國民黨籍台北市議員鐘沛君錯過柯P在暨大演講，也到夜市與柯P會合，甚至同桌吃夜市美食，熱情民眾見狀說：「這是藍白合嗎？」

柯文哲結束暨南國際大學演講，前往南崗工業區的樹德半山夢工廠與觀光產業界座談，樹德董事長吳宜睿親自接待。柯文哲望著夢工廠內有10層樓高的生命樹，並走上386公尺長的環樹步道，對業者費時9年、斥資25億元所打造的全球最大的觀光工廠相當佩服，喃喃自問：「這甘會賺錢？」

柯P晚間徒步逛南投市三和夜市，剛坐下來準備大啖美食，鐘沛君突然過來招呼，讓柯P嚇一大跳，直問：「你怎麼在這裡？」鐘沛君說，她是暨南國際大學公行系畢業校友，得知柯P下午到暨大演講，她沒能趕上，就過來夜市和柯P會合。鐘沛君點了一客牛排，切一半給柯P，兩人同桌吃飯，熱情民眾見狀直呼：「這是藍白合嗎？」