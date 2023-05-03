解放軍首度正式展現先進反艦高超音速飛彈性能，根據陸媒報導指出，解放軍的鷹擊-21終端速率可達10馬赫，世上任何反飛彈武器系統都無法攔截，並能對敵艦發動致命打擊。從中國大陸海軍公開的影片顯示，鷹擊-21從解放軍最大、也最先進的055型驅逐艦上發射。對此，陸軍退役中將帥化民2日就表示，「055大驅對對方的傷害很大、攻擊力強，鷹擊21還可以先瞄準美國航母，航母絕對是危險的」，引發討論。

帥化民2日在中天節目《全球大視野》中表示，「055驅逐艦的火力比航母強，航母只能送飛機出去，可是055的攻擊力比飛機還遠，飛彈飛得比飛機遠，而且飛彈的破壞力也比飛機的炸彈要強」，帥化民強調，「055是萬噸大驅，它帶了多少飛彈，有防空的、反艦的、攻地的，各式各樣都在，它發動攻擊就很難承受」。

帥化民最後也說，「航母出來就會有人員傷亡的危險，055大驅上面的人沒有航母那麼多，但對對方的傷害就很大、攻擊力強，鷹擊21還可以先瞄準對方航母，航母絕對是危險的，美國的航母都退到關島去，就是對這個有顧忌」。