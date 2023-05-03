台北一名男大生去年1月與2名女同學到其中1人家中討論作業，其中一名女子睡著後，他直接撫摸對方胸部、腰部、臀部及大腿，女子從早上睡到下午，醒來後說「我夢到被一群鬼抓，然後被一群鬼摸」，男子以為對方是在暗示，因此承認行為，法官判緩刑2年，須接受10小時法治教育課程。

判決書指出，男子去年1月17日上午9時利用與A女、B女一同前往B女位於北市文山區租屋處研討課業的機會，見A女因疲累先在床上睡去後，趁對方熟睡不知抗拒時，未經同意撫摸A女胸部、腰部、臀部及大腿等部位，A女下午清醒後，向男子稱「我夢到被一群鬼抓，然後被一群鬼摸」等語。

男子因誤認A女在暗示，心虛之下才自行坦承，女子隨後報警提告；法官衡酌男子因血氣方剛，一時性慾難耐，失慮之下犯行，事後坦承犯行並達成調解，已給付和解金16萬元，衡量男子大學就學中，經濟狀況小康，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受10小時法治教育課程。