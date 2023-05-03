台北再增「米其林DNA」餐廳！為強化餐飲競爭力，台北W飯店10樓the kitchen table西餐廳於今年三月全面進行整修，全新打造的「Seasons by Olivier e.」當代法式料理餐廳將於九月營運！由享譽港澳地區、連續16年榮獲共25顆米其林星的奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)領軍，打造全新的餐飲模式，從餐廳內裝到菜單設計親自操刀，將法式的優雅別緻融入亞洲的飲食文化。

台北W飯店表示，Seasons by Olivier e.餐廳將以大自然四季更迭為主軸，在餐桌上綻放不同季節的樣貌，也將味蕾饗宴提升至情感連結的維度，延伸為社交餐桌，提供適合家庭相聚的場域，環繞充滿活力的氛圍，創造互動交流的美好記憶。

奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)入行27年，師承世界頂尖名廚，包括素有廚界畢卡索之稱的皮耶．加尼葉(Pierre Gagnaire)及傳奇大師喬爾·侯布雄(Joel Robuchon)，現今執掌的餐廳涵蓋香港瑞吉飯店L'Envol、香港法國餐廳Clarence以及座落於成都的路易威登(Louis Vuitton)餐廳。2022年在Clarence提出「Yakifrenchy」的概念，透過日式爐端燒烹調法國經典菜餚，破格創新又保留傳統滋味。Olivier Elzer結合自身廚藝與在香港深耕多年的經驗，運用亞洲烹飪手法，提升法餐的風味，跳脫既有框架。

Seasons by Olivier e.將會定位為休閒餐飲的型態，期望以平易近人的價格，提供賓客舒適的用餐體驗，菜式包羅萬象，照顧不同客層的需求。秉持「持續精進，永不止盡」的精神，Olivier Elzer說道：「我一直期許能夠表現自己獨特的餐飲風格，揉合我在亞洲生活的歲月中所累積的靈感，以及法國美食的靈魂、傳統和文化。」隨著Olivier Elzer與旗下品牌入台，台北W飯店未來將給予賓客更多元豐富的感官享受。