新冠疫情趨緩，不少業者期盼觀光客回流，但有網友發現香港面積不大，但每年觀光人數是台灣整整兩倍，好奇原因為何。結果釣出一名香港網友解答，「不是台灣少，而是香港的旅客異常多」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，香港只有台北市大小，跟台灣一樣主打街頭美食，但是香港每年觀光人數是台灣整整兩倍，「為什麼香港那麼小，觀光人數還是屌打台灣2倍啊？」

貼文引起討論，「有迪士尼就贏了」、「香港轉機去玩的啊」、「專機空檔5小時也可以出境去市區逛逛」、「給我印象東西好吃但住很爛」、「買奢侈品比較便宜啦」、「人數多沒用，去過的，都不想再去」、「現在根本沒人要去香港玩了吧」。

另外一名香港網友則回文解釋，香港的旅客異常多，主要都源自大陸，因為大陸人護照免簽國家不多，而且不包括很多重要的國家，所以香港是相對便宜、入境容易的選擇，與香港街頭小食或者景點無關，「大陸人來香港，往往並不是因為喜歡去香港旅遊，而是根本沒有選擇不來不行」。

根據Henley & Partner公布2023年護照排行榜，第一名是日本，免簽國家193個，其次是南韓與新加坡免簽192國並列第二，台灣以免簽145國排行第35名，大陸可免簽80國排行第66名。