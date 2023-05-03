竹東鎮生命禮儀館因故已停擺1年，竹東鎮公所認為應盡早改善硬體設施，經過代表會通過1825.4萬預算，將改善禮儀廳隔間、增設空調設備以及設置環保金爐，預計最快今年底可完工。公所表示，待生命禮儀館完工後，將採公辦公營模式，未來竹東生命園區除擁有火化場、靈骨塔，將成溪南地區最完善生命園區。

竹東鎮生命禮儀館過去曾委外經營，但成效不彰，廠商與竹東鎮公所更因糾紛訴訟，去年底竹東鎮公所勝訴後，要求廠商撤回場地，點交返回給公所。公所為防範未然，決定比照其他縣市模式，採公辦公營，與代表會溝通後，編列1825.4萬元預算，將優化生命館軟硬體設施。

竹東鎮公所指出，此次共改善3部分，第1是增加禮廳隔間，於本禮廳數量不足，未來改採活動式隔間牆，增加空間使用彈性。第2是增加空調設備，過去因沒有空調，造成空間使用率不佳，於是增設空調讓環境不致太熱。第3是增設環保金爐，目前竹東鎮轄內合法殯葬業與生命禮儀服務設施空間使用環保金爐，於是趁優化硬體機會建置。環保金爐將銜接空汙設備，處理後達到排放標準才會釋放。

竹東鎮生命禮儀館預計6月招標、7月開工，目標年底完工，完工後還有包括申請室裝許可、消防安檢、建物安檢等前置作業，預計明年1月後可營運，也將會回頭檢討原訂收費標準，針對新設廳舍大小調整。目前竹東生命園區已有火化場、靈骨塔，竹東鎮公所表示，待生命禮儀館優化後加入，將是溪南地區最完善的生命園區。