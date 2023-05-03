國民黨立委王鴻薇1日踢爆，好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驚傳驗出A型肝炎病毒，有超過1.7萬公斤問題產品已售出。媒體人黃揚明3日在《國民大會》節目提到，數以萬計的人買到了這一批有病毒的莓果，問題很嚴重，不只廠商要賠，國家放行這批貨也要負連帶的責任。前任閣揆蘇貞昌常說，政府將非洲豬瘟阻擋在境外，至少他做到這件事，沒讓非洲豬瘟進到台灣，讓人想到陳建仁上任之後，真的是不如蘇貞昌！

黃揚明表示，最關鍵的問題就是，如果廠商第一時間有查驗、有抽驗，查到驗到了，理論上第一時間就要趕快通報，全部下架，不准販賣。如果廠商有意見，覺得要複驗，可以再查核。如果說你已經發現了，或國外有警告了，就不是抽驗，每一批你都要驗，驗了確定沒問題才能放行。

「結果居然是17公噸，很多耶，1萬7000公斤耶！」黃揚明提到，數以萬計的人買到了這一批有病毒的莓果，這個吃下去會不會感染是另外一回事，但是理論上我們政府要做把關，結果完全沒有！那就讓人想到一件事：陳建仁上任之後，真的是不如蘇貞昌！蘇貞昌在任時常講：非洲豬瘟我們擋在境外！至少蘇貞昌做到了這件事，他沒有讓非洲豬瘟進到台灣。現在呢？國外都已經提醒你了，結果政府機關沒查出來，還賣光光！

黃揚明強調，現在很多吃到肚子裡的消費者，他不知道自己有吃，或已經忘記什麼時候去買的，根本不知道他買的是這一批，去哪個賣場買的已經忘記了，甚至是朋友請他吃的！所以這個問題很嚴重。那接下來誰賠？這是最簡單的問題，如果今天真的有一個民眾，他吃了莓果，然後染上了A肝，誰賠？「我覺得國家跟廠商都要賠！」是國家放行這一批貨，廠商也讓這批貨去賣，國家也要負連帶的責任。

黃揚明直言，如果到時候真的有的話，消基會跟在野黨應該一起去幫這些民眾討公道。