今年以來市場震盪大起大落，特別是接連爆發矽谷銀行及瑞士信貸的金融危機後，讓許多投資人因此縮手，初入市場的投資小白更是猶豫不前，但歷史經驗顯示，若此時投資卻步，可能會錯失獲利機會，因此凱基證券特別推出「存股同學會」活動，提供手續費折抵金、優惠價等實質回饋，希望協助投資人在市場混沌不明之際，也能善用定期定額放心投資，積少成多享受長期資產累積效果。

凱基證券表示，定期定額投資是很多投資小白的起手式，更是資深投資人常用的操作法，其具備兩大優勢，一、不需考慮進場時間：不用猜測股價何時最低或最高，積極的投資人還能在價格較低的時候加碼，累積上攻的動能；二、降低投資平均成本：市場震盪時，許多體質優異的公司，股價在短期下跌時，往往就是很好的投資點，但投資朋友可能會因為害怕而不敢進場，反而錯失良機，透過定期定額紀律投資，除了能夠降低平均進場成本外，也可以克服人性弱點，避免追高殺低。

凱基證券「存股同學會」活動優惠自即日起至12月31日，新客戶除享交易100萬元內手續費優惠價之外，台股定期定額不限標的成功扣款三次，即贈900元的台股手續費折抵金，6月30日前再享台股、美股、基金定期定額手續費總計均一價，讓投資人除了可以降低投資成本，還可獲得最實在的手續費回饋，幫助投資小白放心去闖、投資高手放心加碼。

定期定額不用擇時，立即啟動就是吉時，凱基證券打造以客戶為中心的優惠活動，協助投資人迎向富足人生！「存股同學會」活動詳細資訊逕洽凱基證券各分公司或至活動頁面查詢：https://kgis.tw/4wajpg