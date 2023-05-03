搶攻感恩孝親度假商機，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館推出「母親月」快閃優惠活動，自5月4日上午9點準時開搶，限時回饋只賣三天。以「沛 日式溫泉雙人房」為例，兩人成行、每人每晚最低1,500元起，最熱門的母親節周六5月6日及5月13日獨享假日優惠價，兩人成行、每人每晚2,000元有找。此外，全家大小四人同行入住再享免費升等至12坪「源 日式溫泉家庭房」，加贈吃到飽自助式早餐，每人每晚最低1,150元起，相當於3折優惠。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金。

感謝偉大母親們，捷絲旅宜蘭礁溪館特別嚴選三種熱銷房型，讓摯愛的母親們可以擁有多樣選擇，以小家庭雙人出遊為例，可入住每人每晚最低1,500元起的「沛 日式溫泉雙人房」。親子全家四人出遊，推薦入住每人每晚最低更僅要1,150元起的「滔 洋式溫泉家庭房」或寬敞空間「源 日式溫泉家庭房」。三種房型皆加贈翌日豐盛自助式早餐外，平日周一至周三住房的旅客再享加碼延遲退房至下午一點，於周五及周日旺日更加碼祭出平日價格優惠。

捷絲旅宜蘭礁溪館此次母親節活動入住時間更延長至6月20日，每間客房都設有可讓全家人沉浸的超大溫泉浴池，位在一樓的「澐 露天風呂」亦規劃最好拍照的「網美系」小鴨鴨成人池及兒童池，讓童趣的小鴨鴨佔據旅客的相片版面。此外，濃厚的日式氛圍洋溢的男女裸湯「澄大浴場」，通風寬敞的空間設有冷水和熱水池，讓母親們彷彿置身於日本，放鬆身心、享受泡湯時光。在Happy Hour時段，酒店還提供迎賓茶點，無限提供現磨咖啡、熱茶和懷舊零食。