華固（2548）揮軍新北市的第一筆商辦大案、新莊總銷78億元的「華固國家置地」，首季開始完工交屋，認列達8成之多，今（3）日最新出爐的2023年第1季合併財報顯示，合併營收比去年同期衝高6成多，至47.14億元，每股稅後純益達4.28元，大幅超越去年同期的2.48元。

華固建設財務長劉若梅表示，今年第1季獲利，受惠華固響應新北市府政策的第一座工業區立體化政策大樓，投資興建的新莊「華固國家置地」商辦大樓，去年10月取得使照，今年開始交屋入帳，使得華固首季獲利明顯被推升。

華固今天董事會通過第1季合併財報，營收達47.14億元，比去年同期大幅成長66.28％，稅後純益達11.85億元，優於去年同期的6.85億元，每股稅後純益達4.28元，超越去年同期的2.48元。

劉若梅表示，「華固國家置地」第1季目前已交屋認列達已經銷售部分的8成；預計進入第2季後，其餘已售未認列的部分，會持續入帳。

華固去年獲利再賺進一個股本，董事會先前已決議，每股配發現金股利7.5元，預計5月25日除息。

今年華固除了「華固國家置地」商辦大樓，為貢獻上半年業績的主力之外，總銷達39億元的「華固月河」、46億元「華固樂富中心」，將接棒交屋入帳，三大案總銷金額合計共163億元；法人估計，若今年三案都交屋入帳，全年可望再拚獲利一個股本。