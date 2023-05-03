前總統陳水扁2日親自到總統府和立法院4大黨團請願，受訪時被問及是否會支持副總統賴清德，陳水扁意有所指的表示，「如果人家不想跟你講話，那你要熱臉貼人家的冷屁股嗎？」要人家支持也要支持得下去。對此，前立委郭正亮3日就表示，「陳水扁百分之百最後還是會幫賴清德輔選，他至少會幫立委站台，在台南很多立委會請他站台」，引發討論。

前立委郭正亮3日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「陳水扁又傳達出意思、表達出心情，他本來就跟賴清德比較好，這也是事實」，但郭正亮認為，「可是這沒辦法，賴清德這刀砍下去了，沒辦法破例」，同時也斷言，「陳水扁百分之百最後還是會幫賴清德輔選，他至少會幫立委站台，在台南很多立委會請他站台，阿扁在南部還是會有票的，就是這樣」。

而保外就醫中的陳水扁2日現身凱道，為兒子民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞面臨解職向蔡英文總統請命，遭質疑「踩紅線」，違反保外就醫規定。郭正亮最後也說，「事實上『站台』也是違反保外就醫，所以賴清德如果認為台灣有相當一部分的人要特赦阿扁，那就做吧」。