五峰鄉花園國小屬於原住民地區特殊偏遠學校，目前學生僅有32位，多年來規畫改善教學大樓3樓空間，卻苦無經費。2021年隆達電子透過新竹家扶中心引介，展開募款計畫，協助孩童們建造一間夢想中「像家一樣的閱讀、音樂與樂學的多功能教室」，3日舉辦啟用儀式，讓多功能學習空間改善後可以成為音樂、閱讀寫作、舞蹈唱遊及室內體育律動教學等多用途空間。

花園國小教學大樓3樓老舊又光源不足，師生一直期盼有機會能改善空間，透過新竹家扶中心媒合，長期關懷偏鄉學童學習環境的隆達電子發起員工募款，協助孩童們建造一間夢想中的多功能教室。一共募得約50萬元，去年起展開改建工程，師生們也發起命名活動、布置空間，參與空間改善過程，直到近期才全數完工，3日正式啟用。

花園國小學生們在象徵泰雅彩虹的新圖書室，吟唱古謠表達對外界資源注入的感謝，校長施新國也送上感謝狀，感謝外界圓了師生的夢想。施新國表示，感謝隆達電子員工的善行與家扶的促成，讓多功能學習空間改善後可以成為音樂、閱讀寫作、舞蹈唱遊及室內體育律動教學等多用途空間，提升原鄉小校教學環境與效能，讓學校成為孩子愛來的地方。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，家扶除了在原住民原鄉服務、穩定就學與參與各項校外學習活動外，更連結企業與學校合作，一起為原鄉的學童打造更好的學習環境，讓城鄉的教育資源差距減少。感謝隆達電子12年來的支持，與家扶一起照顧偏鄉學童。