真的很有爭議！有男子拍下台北市北投區公舘路與光明路路口，並對當中1輛疑似不理讓的機車進行舉發卻失敗，他氣得將畫面PO上網，並且將北投警分局警方處理結果一併寫在貼文內；然而，網友看到畫面與警方的處理結果後，不禁搖頭表示「行人要硬闖，難道要機車倒車嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳1段14秒影片，他酸爆「來北投可以不用先禮讓行人，小朋友早就已經在那準備過去，機車明明看到還是要搶快過」；然而，該影片拍攝地點位於台北市北投區公舘路與光明路路口，該路口為閃黃燈號誌路口，因拍攝時段於晚間6時19分，從影片中可見車流與民眾不少，此時，有輛遭舉發的機車，要由該路口右轉，而有名婦人站在斑馬線前緣，卻往一旁走去，而該機車前輪已壓到斑馬線，並整輛機車已進斑馬線內，此時，正好出現該名學童剛好踏上斑馬線上，最後雙方卻以很靠近的距離後，各自離去。

而這樣的畫面也讓原PO拍下，並且舉發違規事實「車輛行經行人穿越道不停讓行人」，但北投分局警方處理的結果為，「『不舉發』，該車前懸行抵行穿道時，2行人疑仍在人行道上(未在行穿道)，舉發恐有爭議」。

網友一見畫面也紛紛留言表示「機車先到斑馬線，同學才跨出去的啊，是只要有人站在馬路邊，車子都要停下來等他決定要不要過去？」、「機車以過去了三分之一了，行人要硬闖，難道要機車倒車嗎？」、「現在行人最大沒禮讓就要被罰錢」、「不然呢。就是你這樣子交通才會亂」。