毛小孩在許多人心中都被視為家人的存在，因此若有什麼不對勁常會引發主人的擔憂。一位男子發現，家裡養的狗狗近日開始會莫名其妙的突然流淚，讓他擔心狗狗可能得了憂鬱症，憂心如何才能治療牠。不過許多內行人指出，狗狗如果莫名流淚，第一時間該擔心應該是眼睛問題，建議他帶愛犬前往獸醫院掛號。

原PO在Dcard以「狗狗得了憂鬱症怎麼辦？」發文表示，家裡的狗狗最近開始會突然流下眼淚，他懷疑可能是罹患了憂鬱症，不過也不知道如何才能進行治療，因此才會上網詢問，「寵物也有心理醫生嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「狗流淚是眼睛問題吧」、「確定不是眼睛不舒服嗎？」、「為什麼寵物會流淚，不是先考慮眼睛出狀況，還是有沒有可能身體出了什麼事，而是先問寵物心理醫生，有夠怪」、「或許他發現原來當狗是一件這麼爽的事情，下輩子還要」、「跟人一樣，花點時間陪陪牠，帶牠出門運動，溫柔一點，不要斥責牠」、「確定不是有眼疾嗎？看個獸醫吧」。

不過也有人分享身邊狗狗流淚的經歷，「我有認識的人，她原本養兩隻，一隻後來生病棄養，之後又養一隻。因為不在家的時候，都是後來那兩隻狗互相陪伴對方，結果後來原本的那隻生病走了，剩下最後才來的那隻，結果牠也是整天在哭，去看完醫生後，醫生說因為牠太想另一隻狗狗了，所以變成主人現在要常常陪伴牠，不要讓牠一個人，外出要帶著一起，或是裝狗狗監視器偶爾出點聲音跟牠說說話！狗狗也是情感動物，真的要好好花時間陪伴」。