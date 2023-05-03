台灣運彩xT1聯盟2022-23賽季季後賽首輪台南台鋼獵鷹、高雄全家海神的對壘，獵鷹3日客場97比88帶走勝利，在五戰三勝制的比賽中取得2勝1敗聽牌，總教練劉孟竹勉勵球隊今晚高興一下就好，還要趕緊準備第四場，希望本周拿到冠軍賽門票。

賽後劉孟竹指出，兩隊清楚這是場高張力比賽，防守端給予許多身體接觸，此役球隊做最好的，是區域防守限制海神主控布銳克曼串聯球隊的幫助，「但海神還是有經驗、韌性的隊伍，在第二、三節分數比我們多，第三節又追平比數，我們主要是第一節開局和第四節收成都做好，也能再把計分板上的分數累積到雙位數，是球員求勝意識強、想拿下勝利才能奪勝。」

劉孟竹並說，客場奪勝固然開心，但提醒球員只要高興一下下，「大家還要專心準備這過系列賽第四場，希望本周就能拿到冠軍賽門票，但也清楚不容易。」

獵鷹隊替補後衛谷毛唯嘉第四節在李漢昇因兩次違反運動精神犯規遭驅逐出場後奮力拚完比賽，提到個人表現，他回應：「上半場自己有點亢奮、太急躁，進攻上有好機會的空擋，卻沒第一時間送給隊友，而是自己衝進去上籃，下來後有思考一下打法，隊友也有提醒我畢竟球隊領先可以緩下來打，第四節漢昇驅逐出場後，我要頂上來控制節奏，當下沒想太多，就是全力幫助球隊。」

劉孟竹表示，今年獵鷹團隊凝聚力不同，從上季墊底隊伍到本季有機會挑戰佳績，大家感情好，有人場上有狀況就會有其他人跳出來扛下，希望大家保持下去。