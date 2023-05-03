元培醫事科技大學茶陶文創學士學位學程112年畢業成果展在新竹縣政府文化局美術館展出。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府文化局美術館新展覽不間斷，「劉月梅攝影創作個展」、「林必强膠彩畫展」及「元培醫事科技大學茶陶文創學士學位學程112年畢業成果展」3展登場，即日起展出至5月21日，將在6日舉辦開幕儀式，新竹縣長楊文科歡迎鄉親共襄盛舉，邀請大小朋友攜手探索攝影、膠彩及茶陶創作魅力。

「梅開弄影 劉月梅攝影創作個展」於101、102展廳展出，並於5月6日下午2時舉行開幕式，出生於湖口鄉的劉月梅，這次展出55件作品，分為3系列，包含第1為世紀浩劫系列，闡述疫情下人們生活型態的改變，第2為黑面人生系列，紀錄礦工採礦辛勞，第3則為得獎系列作品。

劉月梅從事攝影創作多年，於國內各大攝影競賽中屢創佳績，表現亮眼，作品曾獲中國文藝獎、陳啟川攝影貢獻奬及新竹美展攝影類竹塹獎等，透過她敏銳的觀察力及熟練的拍攝技巧，將創作理念融入作品之中，張張精彩絕倫、引人入勝。

「『真景靜域』林必强膠彩畫展」於105展廳展出，將展出30餘幅膠彩創作，本次主要以大尺寸畫幅作品為主，將礦物彩的質感更強烈的顯現出，引人入目「真景靜域」之境。林必强的膠彩畫風景，捨其外象得其真景，安然恬靜淡然無為獨具風格，開創當代膠彩畫風景的新樣貌。

膠彩源自於東方繪畫性的材料，取自於天然礦石，就如同寶石般有著亮麗光澤，林必强投入膠彩創作近30年，創作技法上採用畫、烘、洗等多元技法，讓畫面層次更豐富，善用層層敷彩的表現，即使簡單結構畫面仍保有豐富的變化，可說是難得一見的展現手法，歡迎民眾來一同探索膠彩魅力。

「元培醫事科技大學茶陶文創學士學位學程112年畢業成果展-『茶陶圓』」於001、002展廳開展，將於5月6日上午10時舉行開幕式，展出50餘件作品，內容從製茶開始，結合陶藝設計與創作，展現同學們多年所學的心血成果。

元培醫事科技大學坐落於新竹香山區，茶陶文創學士學程是當今國內唯一結合茶陶藝術的大學，課程涵蓋製茶與陶藝創作，所有同學經過寒暑的淬練，不但懂茶也會做陶。112年畢業展以「茶陶圓」為策展主題，意謂經過專業製茶和陶藝設計美學的洗禮，同學們以圓夢的心情，創作一系列精美的陶藝作品，將茶的好滋味發揮得淋漓盡致。

新竹縣美術館周一公休，周二至周日開放時間為9時至17時，請民眾注意，相關活動詳情請至新竹縣政府文化局官網展覽資訊查詢https://reurl.cc/mZEmnl，或電洽展覽藝術科黃小姐03-5510201分機809。