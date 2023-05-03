NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）即將來台舉辦粉絲見面會，並5月10日至5月13日期間一連四天下榻台北萬豪酒店，入住全館僅有兩間的天際萬豪套房，台北萬豪酒店特別訂製專屬浴袍、毛巾備品、手工縫製造型小熊、台灣特色小吃與客製迎賓禮，以及專屬管家服務，提供全方位尊榮禮遇。而為迎接艾佛森而特製的費城起士牛肉三明治套餐，5月10日至6月30日於館內一樓Lobby Lounge限定販售，每份780元+10％。

坐落於基隆河畔大直中心位置，台北萬豪酒店距離松山機場僅20分鐘車程，是許多政商名流指定入住首選。艾佛森入住的天際萬豪套房，全館僅有兩間，擁有獨立寬敞客廳空間、用餐區、大理石衛浴、獨立起居室與戶外陽台，裝潢以溫暖的大地色系為基調，搭配大片落地玻璃窗，可愜意飽覽台北101與都會天際線景致，還能觀賞松山機場飛機起降和大佳河濱公園愜意風光，將「千萬美景」盡收眼底。客房採開放動線、寬敞方正的格局設計，嚴選精品級Bulgari備品、頂級Dyson吹風機、百年歷史英國名床品牌「斯林白蘭」，其中起居室內的超特大床，尺寸更達240X200公分 ，營造全面放鬆的氛圍。

台北萬豪酒店更特別為重量級嘉賓準備一系列迎賓禮、客製花藝。質感親膚浴袍、毛巾備品皆請專人精心繡上艾佛森的英文名字，搭配代表飯店的M型標誌，別具意義。身為粉絲的點心坊主廚亦精心設計一款吸睛籃球主題甜點，以巧克力打造籃球競賽場地及擬真籃球框，巧妙比擬籃球的甜甜圈、特製費城起司籃球蛋糕，底部則以開心果蛋糕搭佐草莓果醬，打造整套「好看又好吃」的夢幻迎賓甜品。搭配特製「費城牛肉起士三明治」，紀念艾佛森成名地費城。另外更大手筆請專人手工縫製艾佛森專屬造型小熊，從設計、打版、手工縫繡耗時近25天，巧妙還原艾佛森經典背號「3號」以及運動護額，處處體現尊榮貼心禮遇。

台北萬豪主廚團隊更親自操刀為艾佛森打造一系列台灣特色小吃迎賓點心，以台灣北中南各地在地小吃為靈感，將九樣台灣特色傳統小吃搖身變成精緻美點，包含最具台灣代表性珍珠奶茶奶酪、迷你大腸包小腸、小巧金魚餃、台式割包、鳳梨酥、台南蝦捲、和牛黑胡椒餅、芒果甜點塔、烏龍茶香馬卡龍，讓艾佛森充分感受台灣在地風味。

台北萬豪酒店特製的「費城起士牛肉三明治」亦可於一樓大廳Lobby Lounge全日菜單享用，「費城牛肉起士三明治」以濃郁艾曼塔起司、伍斯特醬搭配炙烤鮮嫩牛菲力夾入軟麵包中，大口咬下十分過癮，套餐搭贈艾佛森客製紀念氣泡水兩瓶，每份780元+10％。自5月10日至6月30日限定販售。