京城銀4月稅後純益為3.56億元，年增率達103.4％，每股稅後盈餘（EPS）則為0.32元。累計今年前四月的稅後純益為11.97億元，年增率高達464.6％，每股稅後盈餘（EPS）則為1.08元。

京城銀指出，受國際情勢影響，台灣出口自本年度起持續衰退。儘管政策面有疫情管制措施更加寬鬆、邊境解封並吸引更多觀光旅客來台，以及政府普發現金等利多消息，然受制於外貿與投資動能的低落，台灣景氣燈號已連續五個月維持藍燈。政治面向方面，近一個月有大陸軍機擾台頻率增加、美菲聯合軍演以及七大工業國集團外長會議於日本發表聲明重申台灣海峽和平穩定的重要性等事件。

京城銀強調，為因應政經環境不穩定的局勢，重新審視投資策略，並持續維護資產品質，截至4月底，京城銀的逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為8,233.19％，全體放款覆蓋率為1.48％。

證交所最新辦理第九屆公司治理評鑑結果出爐，京城銀於928家受評上市公司中脫穎而出，連續六年入列前5％企業，同時亦名列上市櫃「金融保險類」公司前10％。京城銀一直致力於推動公司治理的卓越實踐，透過高度透明、合規運作及穩健的風險控管確保企業長遠發展，增強股東價值，並深入落實企業社會責任，京城銀相信，良好的公司治理是企業永續根本，也是客戶信任的基石，這次的評鑑結果，鼓勵京城銀繼續堅持高標準的公司治理標準，確保持續提供優質的金融產品和服務。

秉持社區銀行深耕在地的精神，京城銀亦針對中小企業推出「頭家優利」活期存款優利方案，提供活存最高0.695％利率，使用企業網銀等數位服務還可獲加碼，另針對大型企業，也推出「大企優利」最高0.805％優惠利率。

此外，隨著溫馨五月的到來，京城銀也結合ESG關懷客戶健康與社會公益，推出「陪媽媽一起愛健康」活動，臉書上傳與媽媽的運動合影，可抽好禮；另參加行動銀行APP「步步京喜」活動，就有機會獲得喜憨兒庇護工場禮盒。