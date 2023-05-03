用藝術深化城市交流，新竹縣長楊文科上周率領縣府團隊出訪日本宮崎縣，特別參訪建立於1994年的宮崎縣立美術館，不論是建築外觀，或是館內的展覽形式，都成了本次參訪取經的重點。

楊文科表示，宮崎縣是新竹縣已故知名藝術家蕭如松的啟發老師塩月桃甫的故鄉，特別來到美術館一睹塩月桃甫作品，畫作充滿強烈的線條與野獸派畫風，教學提倡自由思考與創造力，並深深影響著蕭如松的創作方式，意義深遠。

未來新竹縣美術館將蓋在竹北市興建中的總圖書館旁，建築外觀設計與室內軟硬體為規畫重點之外，目標要將新竹的珍貴藝術品留在縣內，成為未來美術館的鎮館之寶。

文化局長李安妤表示，興建美術館過程需要軟硬體、規模、營運方式等專業建議，目前刻正成立諮詢委員會，將遴聘相關領域專家學者給予專業建議，美術館期初規畫也於2023年啟動，期間亦會安排參訪國內外美術館，為興建本縣美術館帶來更大的助益。

宮崎縣立美術館為岡田新一所設計，理念來自於岩石的意涵，並融入當地的神話故事，建築設計曾獲日本藝術院獎項。