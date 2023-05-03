搶攻母親節感恩孝親商機，乾杯集團旗下各餐飲品牌除推出各式母親節大餐，並為孝親子女備好禮物和卡片，搭配5月份全月好康活動與乾杯親親五花肉活動回歸，媽媽大餐、禮物「雙收」，還有一整個月省荷包的禮遇活動，標榜媽媽5月天天都開心。

「和牛47」燒肉懷石料理推出充滿春日感的「春雅套餐」，季節限定的和牛握壽司佐櫻花碎、日式生牛肉佐南高梅晶凍共九道佳餚依序品嚐，每客售價4,200元。5月12日至14日限時三天升級的「春馨套餐」，擁有A5和牛生海膽魚子醬手卷、特選和牛生甜蝦月見醬等節慶獨有的菜色，每客5,200元，另加10％服務費。

去年新開幕的「KANPAI CLASSIC」，為全球唯一ROBBINS ISLAND澳洲和牛料理專門店，首次推出母親節套餐，集結多樣明星商品，讓民眾能細品11款來自塔斯馬尼亞產出的M9+等級澳洲和牛美味，包含集團強項的燒肉與各式豐富的生牛肉料理，像是魚子醬握壽司、藍蟹海膽手卷、冷藏穀飼牛舌、肋眼牛排等，雙人套餐售價4,760元，10％服務費另計，全台現有據點只有在天母店與台中新光店才吃得到。

強調肉感、歡樂感都十足的「乾杯燒肉居酒屋」，母親節大餐端上適合慶祝、鋪滿肉片的燒肉蛋糕，能大快朵頤日本和牛炎肉、本日嚴選和牛、乾杯上等牛五花、鹽蔥醬牛五花、GETA牛五花、日本和牛牛排、西班牙伊比利梅花豬等共八款澎派的享肉大餐，雙人售價2,299元、三人3,299元，10％服務費另計。停止舉辦兩年的「親親五花肉」活動，將在5月8日重啟舉辦，讓客人與親愛的媽媽歡慶聚餐時，還能重溫親親的體驗、留下有趣的美好回憶。

為感謝媽媽平日裡的辛勞，女性客群十分喜愛的「黑毛屋」鍋物品牌，除了推出具春季特色的野菜蕪菁鍋，搭配鮭魚、蝦子、花枝、文蛤、A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、黑毛豚，享用七種海陸滋味的母親節饗宴，結尾還能品嘗以火鍋湯頭變化出的濃郁松露義大利麵，有雙人至四人套餐，售價2,288元起，服務費另計。更在5月全月份獻上「親子禮遇」活動感恩媽媽為子女一生的辛勞與付出，凡攜130公分以下小孩的親子客，於平日下午5點前入場用餐，肉量免費升級。

擁有上百種上乘食材的和牛牛油重慶九宮格麻辣鍋「麻辣45」，集結鮑魚、廣島牡蠣、草蝦、中卷4款海味推出母親節限定海鮮拼盤，用獨特的和牛油麻辣鍋涮煮，別有一翻的鮮辣滋味，售價888元。5月全月份也同樣獻上顧客強力好評的「雙甜品禮遇」，凡來店用餐即贈送外酥內軟的「紅糖糍粑」及清涼Q彈的「重慶冰粉」。

電商零售品牌「乾杯超市」特別設計「和牛牛排心意禮盒」向媽媽獻禮，精美的禮盒上有著心型簍空透明設計，盒中鮮紅的和牛牛排，將盒面呈現出愛心形狀，十分可愛吸睛，附加幫客人代寫小卡服務，將對媽媽的愛或不好意思說出的關心，讓小卡幫你傳達。5月底前原價999元起，限定優惠666元起，任選2件再折520元，同時推出4款下殺45折起的「母親節限定A5日本和牛禮盒」，最低優惠價只要1,999元，購買任一禮盒即贈「和牛牛排心意禮盒」。