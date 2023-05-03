香港女星曹思詩從少女時期就是模特兒，還擔任過不少廣告和MV女主角，之後從TVB演員訓練班畢業，成為旗下女星，約滿後還拍過王晶電影當「晶女郎」；豈料，曹思詩被爆出替舊愛當保人，對方逃債她得扛2400萬巨債（港幣630萬）。沒想到31歲的曹思詩選擇退出演藝圈，轉型保險業務，不到半年就獲得「最佳新進理財顧問」肯定。

曹思詩從拍攝性感寫真，到成為TVB旗下女星後，6年期間拍過不少戲劇，但都是配角居多，還因為她的火辣身材，常常得大尺度演出，曾拍攝車震激吻戲；離開TVB後加入大導演王晶的公司，拍了電影《唐伯虎點秋香2019》，始終沒讓她大紅大紫。

有網友發現31歲的曹思詩似乎轉換跑道，退出演藝圈，在她的IG個人介紹上寫著「理財規劃顧問」，還有2月份分享獲得「最佳新進理財顧問」獎項的動態，許多人才知道原來她去當保險業務；先前曹思詩就曾在節目中分享，她發現在演藝圈沒闖出名堂，決定轉行試試看，沒想到短時間就有好成績。

其實曹思詩選擇轉行有很大的原因都跟她的舊愛有關，在2019年時她替交往8年的男友作擔保人，對方卻失信逃債，兩人分手後她獨自扛下2400萬巨債，當時她還曾透過臉書募款，放上銀行帳號，請網友幫忙，一度遭到嘲笑。如今曹思詩還是挺過，轉行發展更精彩。