解放軍首艘075型兩棲攻擊艦「海南號」在2021年4月開始服役之後，緊接著中國大陸也開始建造076兩棲攻擊艦，被認為可能是傳聞中對台兩棲作戰利器。對此，陸軍退役中將帥化民2日就表示，「076兩棲攻擊艦基本上就是花比航母錢少、裝備比它簡單，但是可以發揮航母的作用，它帶的飛機沒有正式航母那麼多，但它功能性可以三個形態變化」，引發討論。

帥化民2日在中天節目《全球大視野》中表示，「076兩棲攻擊艦基本上就是花比航母錢少、裝備比它簡單，但是可以發揮航母的作用，它帶的飛機沒有正式航母那麼多，但它功能性可以三個形態變化」，帥化民更接著說，「第一個是為了兩棲登陸，裝坦克車、氣墊船，還可以帶步兵，甲板上又帶了武裝直升機」，

帥化民也坦言，登陸作戰最怕敵人在海灘附近，用裝甲部隊做攔腰打擊，這時候登陸部隊比較脆弱，因為他的後勤補給還要堆在碼頭、沙灘上，前面的部隊要向內推進18公里，敵人砲兵不能威脅到灘頭的後勤設施，這時候很脆弱，敵人裝甲旅過來一打的話很容易被殲滅，所以他要帶那麼多武裝直升機，武裝直升機是裝甲車的剋星，因為它可以超低空的支援戰場。

帥化民更著說，第二就純粹的航母，這個船的甲板加上電動彈射，也可以把甲板上的飛機送出去，那一個主力的航母，再配上兩、三條076兩棲攻擊艦，那就等於一共有兩條半的航母，這種就變成海上投射飛機力量增加了」，帥化民最後指出，「最後一個亮點就是，他帶大量無人機，無人機做的任務比有人駕駛的任務要單純一點」。