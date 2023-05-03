前女團「天氣女孩」成員林采薇(YuMi)於2020年嫁給黃少谷，至今快3年，上月30日驚喜宣布懷上第二胎，未料今(3日)無預警在IG自曝罹患產前憂鬱症，不願有任何社交活動，讓她不禁納悶：「什麼時候這些事情卡在我心裡了？」沮喪發很快引起粉絲注意，紛紛安慰她。

林采薇3日在Instagram發布貼文，表示自己只是一名平凡人，面對第二次生產，依舊抱持著恐懼，「畢竟，上一次生產完之後的情況不是很理想，花了很久的恢復期，早已在心中深耕了一道陰影」，且高齡對孕婦來說殺傷力極強，要不是為了給大兒子一個伴，才願意鼓起勇氣重新經歷懷孕的過程。

林采薇透露這次狀況比上次糟糕很多，未滿三個月就患上嚴重產前憂鬱症，「不想說話、不想社交、不想見到任何人、不想使用任何社群、不想看到自己、不想面對未來的每一天」，讓她不斷自問：「我怎麼了，這不是我，我是以樂天傻大姐出名的，什麼時候這些事情卡在我心裡了？」連家人提議去看醫生，都不願意，不想面對罹患憂鬱症的殘酷事實。

林采薇表示現在仍在努力堅持，並謝謝所有人的關心，但其實連環轟炸的關心無形中造成更大的負擔和壓力，「因為我知道身邊的人是為我好，那我這樣不讀不回真的好沒禮貌，別人憑什麼懸著一顆心擔心我」，但以現況來看，的確辦不到回覆或點開訊息這件事，直呼：「我真的只是普通人，平常帶給大家歡笑，也容許我偶一為之地跟大家分享現在過不去的心境。」

文章一出，粉絲紛紛加油打氣：「最棒的媽咪加油～～～辛苦了」、「妳還好嗎？不管怎樣妳要好好照顧自己的身體，別累壞」、「超美的辣媽，妳真的超棒的」、「親愛的為妳禱告守望，妳真的好棒」、「媽媽真的是一個很犧牲的身分捏」、「相信事情會結束，放下憂愁對你們都好，加油加油。」