由藝人宋逸民夫婦主理的教會「藝起發光」，日前遭到阿Ben向國稅局檢舉涉嫌逃漏稅的問題，不過經調查證實確定並未違法，而宋逸民也感謝國稅局還他清白。豈料，前教友王瑞玲於今(3日)又在臉書上發文，控訴：「在列出今年的報稅所得單後，不出我所料，111年每一筆捐贈，完全都沒有報！」

「藝起發光」日前爆出多起風波，更遭到前教友阿Ben向國稅局檢舉，陷入逃漏稅風波，不過，國稅局的調查結果出爐後，教會並無違法，藝起發光也回應：「感謝國稅局還給我們清白」。不過，前教友王瑞玲當時對此卻發文指出：「很多事情都是需要等待的！當等待的時機成熟了，事實自然就會顯現出來，攤在陽光下了！」認為當答案揭曉後，真相絕對讓人跌破眼鏡。

而事隔多日，王瑞玲今日上午於臉書上再度發聲，表示「藝起發光」在111年的捐贈都並未報稅，指出：「還好當時是用轉帳的方式，筆筆都有清清楚楚的紀錄，要追回不難！」並直言會將追回的款項「每筆都會歸還原主」。

此外，王瑞玲更憶及在「藝起發光」的過往，表示：「仔細回想在情感金錢勒索的日子裡，每星期五這些人不斷洗腦告訴你，做一位基督徒。奉獻越多、恩典越多，真的是滿口謊言、胡扯！」更痛訴：「離開得越快越早，才不會被當成『提款機』！」

事實上，過往國稅局指出「藝起發光」查無逃漏稅相關證據，已經結案時。教會便透過粉絲專頁回應：「感謝各界和媒體的關心，歷經兩個多月的查證，國稅局終於還給『藝起發光』清白！並希望這件事情可以到此為止。」