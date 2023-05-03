馬來西亞央行升息1碼 今年來首度調升 22:342023/05/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞央行3日將基準利率上調1碼至3％，此為今年以來首次升息，原因在於經濟可望展現韌性，首季估進一步擴張。市場原本預估該央行將按兵不動。該央行認為，今年經濟成長主要由國內需求推動，在就業市場改善的支持下，家庭支出將維持強勁。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Fed升息1碼無懸念 將討論是否暫停升息 國民黨團爭取清潔隊夜點費 侯友宜允諾調升50％ 《國際經濟》英國4月通膨預期趨緩 估BoE仍將升息 #馬來西亞央行 #升息 #調升 #日將 #基準利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 麥格理估美經濟衰退嚴重 Fed將不會救市 03:042023/05/02 財經 《國際經濟》聯準會料將升息 專家：「這些」才是看點 15:482023/05/02 財經 《國際金融》貸款疲弱和通膨放緩 ECB預計將小幅升息 11:082023/05/03 財經 物價「有感」上漲又來了！4月台灣消費者信心指數中止連3升 12:072023/04/27 財經 《台北股市》Fed將在5月3日升息1碼 台股消化賣壓震盪再上 11:082023/05/02 財經 3月央行定存單金額 月減1,285億元 19:132023/04/28 財經 談央行升息效果 鷹派理事：房價應納入CPI編制 19:272023/05/02 財經 《國際金融》瑞典央行升息2碼 預告升息步伐可能縮小 17:192023/04/26 財經 《財政》台主權信評 標普維持AA+ 07:592023/04/27 財經 把貨幣當武器？美2動作濫擲信用 郭正亮嚇壞：多恐怖啊 22:492023/05/02 政治 《國際金融》央行不同調 日圓兌歐元墜15年新低、澳元登1周新高 14:382023/05/02 財經 因應2024年總統大選 調查局人事異動57人名單曝 18:532023/04/28 社會 Fed發布決策前夕 停止升息呼聲頻傳 21:232023/05/03 財經 《國際金融》太意外！澳洲央行升息1碼 不排除再升 13:082023/05/02 財經 美企準備死一片？馬斯克預言升息1悲劇「墳墓快滿了」 12:402023/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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