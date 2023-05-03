馬來西亞央行3日將基準利率上調1碼至3％，此為今年以來首次升息，原因在於經濟可望展現韌性，首季估進一步擴張。市場原本預估該央行將按兵不動。該央行認為，今年經濟成長主要由國內需求推動，在就業市場改善的支持下，家庭支出將維持強勁。