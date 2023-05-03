據美媒報導，美國空軍替台灣國防部向加州的通用原子航空系統公司訂購4架MQ-9B無人機，合約上限價格為2億1760萬美元(相當於新台幣67億元)。媒體人謝寒冰今( 3 日)指出，無人機只對台出售「彈簧刀」和「MQ-9B」，前者只能在解放軍登陸後做小規模攻擊，後者只有偵蒐功能，因為美國不願意出售有攻擊能力、能掛彈的無人機給台灣；他也喊話民進黨政府，錢都給美國了，去跟美國人談判一下，賣給台灣符合需求的無人機吧。

謝寒冰今在《盧秀芳辣晚報》節目中表示，過去國軍在採購時，都是我方內部先做評估，確定需要哪些武器，再向美軍填寫意向書；現在則是反過來，美國認為台灣需要什麼，就直接塞過來，意向書什麼都不用、直接就買了，台灣付錢就對了。但問題是，東西買了就算了，這四架無人機甚麼時候會送來都不知道，因為現在花一百多億美元買的軍售已經全部跳票。

謝寒冰也分析，美國現在只賣兩種機型的無人機給台灣，一種是 MQ-9B、一種是彈簧刀，而彈簧刀是小型無人機，用於針對敵方的裝甲車、吉普車，很小範圍的做攻擊，「等到彈簧刀能派上用場，解放軍早就已經登陸了」，到那時候也只是拖延時間而已。

而MQ-9B，謝寒冰表示，這是不錯的無人機，造價非常昂貴，四架就要二十幾億美元，但問題是它只有偵查、蒐集情報的功能，據他所知，國軍本來是要購買有攻擊能力的無人機，能夠掛彈、甚至掛精準制導導彈，但是美國就是不賣，只願意出售偵蒐功能的，因為害怕台灣會發動第一擊。

謝寒冰也直言，依現在國軍的狀態，就算有MQ-9B也不敢派到中國大陸去偵查，只敢再海峽中線附近飛一飛，那能夠發揮偵查功能嗎？他也喊話蔡政府，台灣在無人機方面真的欠缺太多，反正民進黨都把錢給美國了，能不能跟美國人談判一下，至少給我們符合台灣需求的無人機，才能夠面對未來可能的狀況。