台灣運彩xT1聯盟2022-23球季季後賽，上季冠軍高雄全家海神3日主場88比97不敵臺南台鋼獵鷹，陷入1勝2敗落後。

海神隊總教練喬伊斯賽後表示，球隊第一節就沒把氣勢打出來，前五分鐘沒打出該打的內容，第二、三節到第四節初也都不錯，因此將分數追上，也曾超前，但後面防守沒照既定模式走，被對方來開分差後，就增添更多追分壓力，進攻端沒有好位子或好的出手時間點，導致最後是不好的出手，「但這些都是籃球場上會發生的，球隊還需要打得更有侵略性。」

這場比賽海神隊被吹25次犯規，罰球只有14罰機會，相對對手獵鷹隊的16次犯規，以及獲得30次罰球，喬伊斯一度情緒起伏略大，也試著冷靜下來，他說：「雖然我對於數據上一些落差不滿意，但我不會像獵鷹隊那樣去抱怨裁判，現在裁判水準已經夠好了，沒必要花太多時間抱怨，這樣容易讓裁判失去他們的吹判標準。」

喬伊斯並說：「海神隊會持續努力打好比賽，不把責任歸咎其他人，畢竟球場上的命運是控制在我們自己手上。」

此役海神隊胡瓏貿在身體對抗激烈下讓腰部舊傷相當不舒服，他坦言這個讓他去年無奈退出中華隊亞洲盃男籃隊的舊傷，已經看了不少醫生，但一直沒完全好，賽後他說，團隊此役都盡力了，只是比賽一開始大家專注力沒做好，「但責任我覺得是我要承擔，比賽沒給對方足夠壓力，隊友還是鼓勵我做該做的，自己這場表現不及格，但季後賽是系列戰，我們仍想盡力打下來。」