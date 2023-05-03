新北市刑警大隊偵辦「台版柬埔寨」案件，意外發現詐欺集團主嫌杜承哲「藍道」跟北市寧夏派出所葉姓所長有密切來往，還利用職權之便洩露民眾個資給詐團。今（3）日上午檢方持搜索票前往派出所、所長住處、車輛等地執行搜索，被依涉嫌偽造文書罪帶回新北刑大偵訊，晚間8時許移送士林地檢署複訊。訊後檢方向院方聲請羈押禁見。

檢警日前偵辦偵辦「台版柬埔寨」案時，意外發現葉員與詐騙集團成員有不明往來，今早前往寧夏所、葉員住處搜索，查獲葉員與詐團成員的對話紀錄。葉員所聯繫的詐團成員均為詐團最高層幹部，包含「S姊」、「蝦董」，甚至是該詐團領導人「藍道」。

據了解，「藍道」曾在寧夏所轄區某餐館擔任廚師，因得知葉員生性海派愛交朋友，刻意去結交、設計葉員，直到「藍道」落網葉員才驚覺出事，不過葉員仍心存僥倖沒立即向北市警督察或政風系統回報，最終檢警驚覺有「自己人」涉案，經檢察官向主任檢察官呈報，見時機成熟，於今早搜索逮人。

葉員原本在刑事局任職，官拜兩線三星，不過卻遭前女友指控，涉嫌趁前女友睡覺時，擅自拿其信用卡盜刷。葉事後被記過、懲處，並被調往陽明山國家公園警察隊（現為保七），6年多前降調兩線二星回台北市，派至寧夏所擔任所長2年多，這段時間表現正常並無異狀，突然遭到逮捕、搜索，同仁都十分驚訝。

北市警局表示，全力配合調查，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度與決心查辦，強化風紀要求，避免類案再次發生，對違反法令之員警將從嚴查處，並追究各級考核監督不周幹部責任，以維護警察整體優良聲譽與形象。