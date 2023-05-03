台灣組團前往美國參加「Select USA」投資峰會活動，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中除了拜訪美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），也將會拜會美國眾議院財政委員會兩黨議員。據悉，與兩黨議員碰面時，將觸及台美避免雙重課稅的議題。

另外，由於半導體大廠台積電前往亞利桑那州設廠後，也吸引不少供應鏈台商前往，這次隨團出訪的經濟部貿易局局長江文若將會在正式的投資峰會前前往亞利桑那州關心當地台商、舉辦晚宴，隔日將拜會當地政府洽談當地台商可能需要的協助，雖然與地方政府碰面將不會涉及美國晶片法案，但也會建立窗口、持續協助在美台商。

美國商務部主辦的2023年「選擇美國投資峰會」（SelectUSA Investment Summit），台灣今年派出由210人的大規模代表團到華盛頓參加，並由鄧振中親自率團。據了解，代表團業者代表是由經濟部與美國在台協會（AIT）邀請，成員包括電腦、通訊、半導體、國防相關產業，其中聯發科、台達電也將會參與Select USA會中的與談、分享台灣經驗。

此團焦點人物鄧振中先是拜會了畢昂奇，其後也會拜訪美國眾議院財政委員會兩黨議員，之後再參加美台商業論壇。預計與美國眾議員會面時，將觸及台美避免雙重課稅的議題，一方面了解美國財政部進度，一方面進行遊說。惟知情官員表示，鄧振中此趟重點還是找畢昂奇，就台美貿易倡議進度做進一步推進。